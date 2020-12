Covid, i contagi tornano a salire in provincia di Latina: 210 nuovi casi e 4 morti

«Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 210 nuovi casi positivi» in provincia di Latina. L'odierno bollettino Asl gela le speranze e dopo quattr giorni di nuovi contagi sotto queta duecento, il virus ha fatto segnare 210 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, cinquanta più di ieri.

La mappa dei contagi

I nuovi positivi sono distribuiti in ventiquattro comuni sui 33 della provincia pontina, ben sette sono in doppia cifra. Questo l'elenco: Latina (42 casi), Aprilia (34), Cisterna di Latina (17), Terracina (14), Cori (12), Priverno (11), Formia (10), Minturno (9), i Sezze (8), Gaeta (6), Fondi (6), Pontinia (6), Sonnino (6), Monte San Biagio (5), Santi Cosma e Damiano (5), Itri (4), San Felice Circeo (3), Lenola (2), Rocca Secca dei Volsci (2), Sermoneta (2), Castelforte (2), di Spigno Saturnia (2), Norma (1), Prossedi (1).

Le vittime

Purtroppo si continua a morire di covid in provincia di Latina. «Sono stati registrati i decessi di 4 pazienti - spiega la Asl - residenti nei Comuni di Gaeta (1), di Latina (1), di Sonnino (1), di Fondi (1)». Dall'inizio della pandemia sono morti 178 residenti in provinciadi Latina.

I numeri

I contagi totali da inizio marzo sono 11.174 . Gli attuali positivi sono 7.329, di questi 7.217 sono in isolamento domiciliare mentre 112 sono i pazienti ricoverati facendo segnare un decremento dei ricoveri di 14 unità rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore i guariti sono stati 140 (quindi con un saldo totale di 70 contagi in più nell'ultimo giorno) per un totale di 3.667 negativizzati dall'inizio della pandemia.

