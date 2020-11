Covid, 139 nuovi contagiati e 5 morti: ma 117 guariti nelle ultime 24 ore

«Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 139 nuovi casi positivi», lo ha comunicato la Asl di Latina. I nuovi casi sono distribuiti in 20 comuni: Latina (51) Aprilia (15), di Bassiano (1), Cisterna di Latina (8), di Fondi (3), di Formia (2), di Gaeta (3), di Maenza (1), di Minturno (2), di Monte San Biagio (1), Pontinia (9), di Priverno (10), di Prossedi (2), di Rocca Massima (1), di Roccagorga (2), di Sabaudia (5), di Sermoneta (4), di Sezze (6), di Sonnino (1), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (11).

La Asl informa che sono stati registrati «i decessi di 5 pazienti residenti nei Comuni di Aprilia (1), di Cisterna di Latina (1), di Fondi (1), di Latina (1) e di Sezze (1)». Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 136, novantacinque dei quali negli ultimi 40 giorni.

I casi totali di contagiati sono 8618. Gli attuali contagiati sono invece 6429, di questi 6266 sono in isolamento domiciliare mentre 163 sno i pazienti ricoverati al Goretti. La buona notizia è che nelle ultime 24 ore ci sono stati 117 guariti (il totale dei negativizzati è di 2053 pontini): è la prima volta da mesi che il numero dei guariti è molto vicino a quello dei nuovi casi, appena 22 in meno per pareggiare il conto.

