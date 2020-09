37 contagi in un giorno

Il record di casi arriva a settembre. Nessuno ha mai immaginato fosse finita l'emergenza Covid 19, ma nemmeno si pensava che l'impennata arrivasse fino a, 35 in provincia e due importati. Una mazzata per una macchina che lavora, senza sosta, giorno e notte ormai da sei mesi. Ci sono più tamponi, i link sono familiari - quindi un positivo ha contagiato altri del suo gruppo - ma questo dimostra che si è abbassata la guardia. L'esatto contrario di quello che andava fatto. Invece è come se gli appelli di questi mesi siano serviti a niente, come se tanto ormai il Covid si possa gestire in casa e pazienza se ci sono più contagi. Non è così, perché di questo passo il rischio che chiudano delle zone è dietro l'angolo.In nove giorni sono stati messi insieme 100 casi, i 35 di ieri non erano mai stati raggiunti, anzi a tre decine non si era mai arrivati, il massimo era stato di 26 contagi in un giorno. Se la tendenza continua come in questi primi giorni a fine mese si arriva alle, quando però eravamo chiusi in casa. La riapertura sembra aver dato, ai più sconsiderati, una sorta di licenza di prendersi il virus. Tanto poi ci si pensa.I DATI«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 35 nuovi casi positivi - informa la Asl - tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna (1), di Cori (2), di Formia (4), di Latina (9), di Maenza (1), di Norma (1), di Roccagorga (1), di Rocca Massima (1), di Sezze (3) e di Terracina (6). Si comunicano anche 2 casi positivi, non residenti in provincia. Non si registrano nuovi decessi».Con quelli di ieri salgono a 876 i casi da quando è iniziata l'emergenza, la prevalenza (casi ogni 10.000 abitanti) è di 15,23, i guariti restano 556, i deceduti 37. Sono attualmente positive 284 persone, 50 in ospedale e 233 a domicilio.I LINKDei nuovi positivi 19 sono riconducibili a, 5 sono nuovi casi, il resto riguardano ulteriori, mentre 4 hanno scoperto di essere contagiati dal Covid 19 perché dovevano subire unI FOCOLAIin assoluto da inizio pandemia e non è più covid free. Il paziente positivo lavora a Roma ed è lì che probabilmente ha contratto il Covid. Quello di Norma, invece, lavora a Latina in una, mentre a Giulianello ci sono casi di rientro dalle vacanze. Tutti contatti familiari quelli nel capoluogo ovvero sottoposti al test prima di essere operati. Discorso analogo per Aprilia. A Sezze è positiva una ragazza che è stata in campeggio in Sardegna e sono sotto osservazione - come negli altri casi - anche i familiari. A Roccagorgache però avrebbe contratto il virus a Latina, mentre a Maenza il caso riguarda il dipendente di una struttura sanitaria del capoluogo. A Terracina, invece, ancora contagi di rientro. Va sottolineato che sono casi asintomatici e trattati a domicilio, ma adesso al dipartimento di prevenzione temono che nel lasso di tempo tra il tampone e l'esito tutti possano avere infettato altri. Eppure non dovrebbe essere così difficile capire che l'isolamento - al rientro da zone a rischio - è la prima regola.