Covid Latina,. bollettino di oggi 15 marzo: 1225 nuovi contagi in 24 ore, peggior dato dal 4 febbraio

Che succede? L'impennata di casi nelle ultime 24 ore è preoccupante e ci riporta indietro di un mese e mezzo, in piena quarta ondata. Il bollettino di oggi, 15 marzo, della Asl di Latina segnala infatti 1225 nuovi casi di contagio al coronavirus, novecento più di ieri, ma soprattutto un numero fuori scala rispetto a quelli delle ultime settimane. Bisogna tornare ai primi di febbraio per trovare un dato analogo. Un picco che va ben al di là della cosiddetta "gobba" nella ciurva discendente della pandemia. Un numero che fa temere alla Asl pontina una ripresa del virus.

La citta con più contagi è sempre Latina che ne ha avuti 294, ma è seguita da Fondi (145), Formia (113), Terracina (113) e Aprilia (113). Non accadeva da mesi di avere cinque città con più di cento nuovi casi in 24 ore. Inoltre ci sono nuovi casi in 32 comuni pontini su 33, solo Ventotene ieri è risultata senza contagi.

Questa la mappa completa dei nuovi casi:



Unica buona notizia della giornata, non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore.