Covid, a Latina 79 nuovi casi. la mappa dei contagi nei comuni

Sono appena 79 i nuovi casi di covid in provincia di Latina, ma a fronte di soli 500 test effettuati dalla Asl. Sono soltanto sette i pazienti guariti e non è stato segnalato nessun decesso nelle ultime 24 ore. I comuni di Aprilia e Fondi fanno registrare il dato più alto, entrambi con 15 casi; 11 sono invece i nuovi contagi Latina e 10 quelli accertati a Terracina, sei i positivi a Priverno, cinque a San Felice Circeo, tre a Pontinia e Sezze, due a Cisterna, Gaeta, Minturno e Monte San Biagio, e uno infine a Sabaudia, Sermoneta e Sonnino. A marzo si arriva dunque 4186 casi totali. Sono altri 12 i ricoveri per covid, che si aggiungono ai 16 del giorno precedente.

