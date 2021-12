Covid, nuovo picco di contagi in provincia di Latina: sono 327

Supera ancora i 300 nuovi positivi in un giorno la provincia di Latina, il bollettino della Asl di oggi 18 dicembre ne registra 327, dopo il picco di 375 casi registrato due giorni fa, mentre ieri si erano ridotti a 180 contagi da Coronavirus. Le città che preoccupano maggioramente sono il Capoluogo con 102 nuovi casi, seguito da Aprilia con un numero considerevole: 82. Sono dati in linea con quelli registrati circa un anno fa, lo scorso gennaio, nel corso della terza ondata, la differenza importante è ovviamente nel numero dei ricoveri e dei decessi nettamente inferiore, l'odierno bollettino infatti non registra alcuna vittima.

Sempre dal bollettino Asl sono stati riportati nelle scorse 24 ore sei nuovi ricoveri al Goretti e non è stata notificata alcuna guarigione.

Ecco la mappa dei contagi in provincia, dopo Latina e Aprilia il numero maggiore riguarda i 32 casi di Cisterna, 20 a Priverno, 17 a Sezze e 16 a Terracina, 12 a Sabaudia e 10 a Fondi; ancora 7 a Pontinia, 5 a Gaeta e Minturno, 4 a Sermoneta, 3 a Formia e 2 a Cori, Itri e Roccagorga; uno a Castelforte, Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Santi Cosma e Damiano e Ventotene.

Infine le vaccinazioni: ieri sono state in totale 4.815; nell'82% dei casi si è trattato di terze dosi (3.964), mentre le prime sono state 294 (6%) e le seconde 557 (11,5%).