Covid, nove nuovi contagi, sono distribuiti in cinque comuni della provincia di Latina

Cisterna (2), di Latina (1), Sezze (1), di Terracina (3) e di Pontinia (2)

direttore generale della Asl Giorgio Casati

Sono nove i casi di contagio registrati oggi dalla Asl di Latina che ha appena diffuso il consueto bollettino quotidiano. Si tratta di persone non in gravi condizioni fortunatamente, vengono infatti tutte trattate a domicilio, i contagi sono distribuiti nei Comuni di. Un altro dato confortante è che non si sono registrati nuovi decessi.Nei primi dieci giorni di settembre ci sono stati in provincia 109 casi, i 35 di ieri non erano mai stati raggiunti, anzi a tre decine non si era mai arrivati, il massimo era stato di 26 contagi in un giorno. Un duro colpo per chi ogni giorno è in prima linea, al lavoro per contenere l'epidemia, curare i malati, ricostruire i link, arginare i focolai. Tanto che la Asl raccomanda a tutti i non abbassare la guardia, di continuare ad osservare con scrupolo le norme anti Covid, il trittico distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani.Ci sono più tamponi, i link sono familiari - quindi un positivo ha contagiato altri del suo gruppo - ma questo dimostra che si è abbassata la guardia. L'esatto contrario di quello che andava fatto. Invece è come se gli appelli di questi mesi non fossero servizi, ilin un'intervista rilasciata al Messaggero è stato netto: «È evidente che qualcuno non riesce a comprendere quali sono i rischi e ad accettare di andare in un hotel Covid, a Roma, o gestire in famiglia come si deve un caso positivo. La percezione è che alcuni non si sono resi conto che se il tampone è positivo si deve stare a casa e che lo stesso vale fino a che non c'è stato l'esito del test. Quello che emerge è uno stile di vita che fa sì che il Covid è come se non ci fosse, questo non è accettabile. Serve rispetto per se stessi e per le persone che si frequentano e vanno rispettate le prescrizioni».