Covid Latina, bollettino settimanale: Cisterna e Fondi record di casi, 14 comuni covid free da 14 giorni

Per gli amanti delle statistiche, ma anche per capire l'evolversi della pandemia in provincia di Latina nell'ultima settimana, ecco i dati contenuti nel bollettino con cui la Asl di latina riepiloga i nuovi casi di contagi al coronavirus riscontrati tra il 9 e il 15 giugno. In tutto ci sono stati 116 nuovi positivi e 11 decessi, ma anche 598 guiariti e 35.777 dposi di vaccino somministrate in provincia.

Questa tabella è utile per comprendere l'andamento dell'ultimo mese:



Come si vede il calo dei nuovi casi è progressivo, anche se ha subito un rallentamento nell'ultima settimana. E' invece controtendenza il numero dei decessi, ma questo perché - come abbiamo spiegato di giorno in giorno - la Asl di Latina ha inserito nel bollettino notifiche di decessi di maggio di residenti pontini avvenuti in altre provincie italiane. Interessante notare come rallenti il numero dei contagiati guariti dal covid, passati dai 1306 di un mese fa, ai 598 dell'ultima settimana. Calano, ma molto lentamente, i nuovi ricoveri per covid al Goretti (16 negli ultimi sette giorni, a fronte dei 20 tra il 19 e il 25 maggio). Deciso invece l'aumento delle vaccinazioni, cresciuto di seimila unità nell'ultima settimana: per la prima volta le dosi somministrate in 7 giorni hanno superato quota 30 mila e sono arrivate a 35.777, con una media giornaliera di 5.111 somministrazioni.

Interessante guardare anche l'andamento geografico dei nuovi casi tra il 9 e il 15 giugno 2021 riportato in questa tabella della Asl pontina.





Come si vede è Cisterna la città con più casi tra il 9 e il 15 giugno (31 nuovi casi, +10 rispetto ai sette giorni precedenti). La seconda città per incidenza di nuovi casi è Fondi (30, la settimana precedente erano stati appena 11). Al terzo posto troviamo Latina (17 nuovi casi e +5 rispetto ai sette giorni precedenti). Precipita al quarto posto Aprilia con 14 casi (la settimana precedente ne aveva avuti 38 ed era il dato comunale peggiore di tutta la provincia).

Da notare che i 116 nuovi casi a livello provinciale tra il 9 e il 15 giugno sono concentrati in 14 comuni pontini, quindi ci sono 19 città della provincia che negli ultimi sette giorni non hanno fatto registrare nuovi casi. Nella settimana precedente erano stati 16 i comuni con nuovi casi e quindi 17 i centri covid free. Sommando le ultime due settimane sono da 14 giorni senza nuovi casi covid 14 comuni pontini: Bassiano, Campodimele, Castelforte, Lenola, Maenza, Ponza, Prossedi, Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sonnino, Spigno Saturnia e Ventotene. Sono solo otto inverce i centri pontini senza nuovi casi da 3 settimane (Maenza, Ponza, Prossedi, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Spigno Saturnia e Ventotene). Andando ancora indietro nel tempo, nelle ultime 4 settimane sono appena cinque i comuni pontini che non fanno registrare nuovi casi: oltre alle due isole Ponza e Ventotene, troviamo Prossedi, Roccamassima e Roccasecca. Nell'ultima settimana tra le città più grandi solo Gaeta non ha fatto registrare nuovi casi.