Covid Latina, bollettino oggi 8 luglio: un solo caso e 101 guarigioni

Giovedì 8 Luglio 2021, 17:01

Un solo caso e nessun decesso a Latina, positivo il bilancio del bollettino Asl di oggi, 8 luglio 2021. In provincia di Latina è stato riscontrato nelle ultime 24 ore un solo nuovo contagio a Terracina. Non ci sono nuove vittime, zero anche i nuovi ricoveri al Goretti. Sono invece 101 le guarigioni riscontrate dalla Asl nei 33 comuni pontini.

Questo il bollettino: