Covid Latina, bollettino oggi 4 dicembre: record di nuovi contagi (198) mai così tanti da mesi

Era troppo bello per essere vero, da lunedì l'incremento dei casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina sembrava aver rallentato. Il bollettino di oggi, 4 dicembre, della Asl di Latina fa crollare la speranza di aver raggiunto il picco di questa nuova indata. Infatti nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 198 nuovi casi positivi al coronavirus , erano mesi che non emergeva un numero così alto di nuovi contagi in un solo giorno.

Si conferma il dato che sono Latina, Aprilia e Cisterna le città pontine con più casi , oggi addirittura i contagi dei tre centri sono il 59% del totale. Il capoluogo ha purtroppo un numero record: 64 casi in un solo giorno. Seguito da Aprilia con 34, e Cisterna (24). In doppia cifra anche Sezze, addirittura con 16 casi.

Questa la mappa completa dei contagi nei 33 comuni pontini:



Crescono le vaccinazioni tornate vicino a queota 5 mila. Sono state infatti 4005 le terze dosi somministrate, mentre le prime dosi sono state 267. Quattro i ricoverati al Goretti , numero che indica l'aumento della pressione dei contagiati sull'ospedale pontino.

Il bollettino riporta una nuova vittima, è morto un paziente covid di Santi Cosma e Damiano. Allo Spallanzani invece è morto un ex consigliere comunale di Latina, ma il decesso non è ancora riportato dal bollettino Asl.

Latina, morto per Covid l'ex consigliere comunale Dc Tino Di Marco