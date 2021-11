Covid Latina, bollettino oggi 30 novembre: 79 nuovi casi ma in 21 comuni

I contagi nelle ultime 48 ore sembrano essersi stabilizzati, ma la diffusione del virus si allarga in 21 centri della provincia pontina. Il bollettino di oggi, 30 novembre della Asl di Latina segnala 79 nuovi casi di contagio, appena 3 più di ieri. Sempre tenendo presente che il dato di oggi è relativo ai tamponi di domenica (fisiologicamente meno di quelli effettuati negli altri giorni della settimana) il dato sembra essersi stabilizzato e soprattutto è più basso di quello dei primi due giorni della scorsa settimana quando i nuovi casi erano stati 163, contro i 155 di ieri ed oggi. Quindi, per la prima volta dopo settimane assistiamo a un calo dei nuovi casi, seppur minimo: è stato del 5,16%. Il numero dei casi però resta molto più alto di due settimane fa quando erano stati appena 78 e dunque con un incremento raddoppiato (98,7%) nei 15 giorni. Capiremo da domani se questa tendenza si confermerà su tutta la settimana.

La novità nel bollettino di oggi sta nel fatto che Aprilia resta l'unica città in doppia cifra con 14 nuovi casi, mentre Latina (con soli 7) scende addiririttura al terzo posto per numero di contagi a pari merito con Cisterna e Sezze, sopravanzata da Terracina (9 casi).

Questa la mappa completa dei contagi che sono sparsi in 21 diversi comuni (quindi due terzi della provincia hanno almeno un nuovo caso):

In lieve calo il numero delle prime dosi di vaccino nelle ultime 24 ore rispetto ai giorni precedenti: sono state 297. Complessivamente sono state 2457 le persone vaccinate ieri (di queste 1.815 hanno ricevuto la terza dose booster).

Fortunatamente nelle ultime 24 oer non ci sono stati nuovi decessi. Le vittime restano 22 dall'inizio del mese di novembre.