Covid Latina, bollettino oggi 29 maggio: 30 nuovi casi come ieri

Stabile l'andamento dei contagi in provincia di Latina. Il bollettino della Asl informa che i nuovi casi di oggi, 29 maggio, sono 30 (esattamente lo stesso numero di ieri). E' sempre Aprilia la città con il maggior numero di nuovi casi (12, come ieri) seguita da Fondi con 6 (=) e da Sabaudia con 3 (=). Sono solo 2 i nuovi casi riscontrati a Latina, proprio come venerdì. Come si vede i dati contenuti nel bollettino sono esattamente sovrapponibili a quello di ieri, tanto da far venire il dubbio che vi sia stato un errore di inserimento dei numeri.

Questa la mappa completa dei nuovi casi Covid nei 33 comuni pontini:



Sono 263 i pazienti guariti dal covid 19 nelle ultime 24 ore e solo una persona è stata ricoverata al Goretti.

