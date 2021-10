Covid Latina, bollettino oggi 28 ottobre: ancora 51 casi e due ricoveri

Giovedì 28 Ottobre 2021, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11:35

Resta alto il numero di contagi da coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino della Asl di oggi, 28 ottobre, segnala 51 nuovi contagi (16 meno di ieri). La città più colpita è sempre Aprilia (13), seguita da Itri (10) e Fondi (8). Nessun nuovo caso viene segnalato nel capoluogo. Questa la mappa dei contagi nei 33 comuni della provincia di Latina:



Il bollettino di oggi della Asl di Latina segnala anche 41 guarigioni e 2 nuovi ricoveri. Torna invece sopra quota milla il numero delle vaccinazioni effettuate ieri: sono state 1.114 in tutta la provincia.

In merito all'aumento del numero dei casi la manager Asl, Sivia Cavalli, ieri a margine del sopralluogo al Goretti (qui tutte le novità che interesseranno l'ospedale cittadino da oggi all'inizio del 2022) ha spiegato che la necessita di tutte le persone che non sono vaccinate e non aìhanno il green pass di doversi sottoporre al tampone ogni tre giorni per poter lavorare ha fatto sì che il numero di nuovi casi scoperti sia cresciuto. La scorsa settimana i nuovi casi erano stati 277, in questa sono già 226 e siamo solo a giovedì. Questo è l'andamento dei casi tra il 20 e il 26 orttobre.

Contestualmente il numero dei ricoveri (sono 13 dal 20 ottobre) non ha messo in crisi l'organizzazione dei posti letto covid in provincia. Al momento i malati covid infatti vengono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Goretti, diretto dalla professoressa Miriam Lichtner, e all'occorrenza trasferiti in altre strutture covid del Lazio, nell'ambito della rete creata dalla Regione. Aprilia re3sta la città più colpita: dal 20 ottobre ci sono stati 113 nuovi contagi.