Covid Latina, bollettino oggi 28 novembre: 156 nuovi contagi, ma boom di prime dosi (460)

La settimana finisce con un picco di nuovi contagi da coronavirus in provincia di Latina. Il bellettino di oggi, 28 novembre, della Asl di Latina riporta 156 nuovi casi in provincia, 61 più di ieri. E' il secondo dato peggiore di questa settimana (venerdì i casi erano stati 160) e porta il numero dei nuovi contagi degli ultimi sette giorni a 845, peggior dato da maggio scorso e con un incremento del 30% rispetto ai 648 nuovi casi della settimana scorsa. Per fortuna nelle ultime 24 ore non ci sono state nuove vittime da covid.

La buona notizia arriva dal comparto vaccinazioni: ieri c'è stato un boom di somministrazioni di prime dosi, sono state ben 460 dettate probabilmente dall'entrata in vigore tra qualche giorno dell'obbligo di super-green pass per lavorare e per andare al lavoro. Complessivamente i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sono state 2859, con 1927 terze dosi.

Tornando ai contagi , Latina e Aprilia si confermano le città con più nuovi casi giornalieri, alternandosi nel triste primato. Oggi è Latina ad averne di più (ben 47) seguita da Aprilia (27), seguite da altre due città in doppia cifra, Formia con 15 casi e Cisterna con 12. Questa la mappa completa dei contagi nei 22 comuni della provincia:



Al momento, fortunatamente, non vengono segnalati casi di variante omicron tra i pontini contagiati negli ultimi giorni. Ieri c'è stato un nuovo ricovero (ma ancora non è disponibile il numero dei trasferimenti in altre strutture covid del Lazio) e nessuna nuova guarigione.