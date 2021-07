Covid Latina, bollettino oggi 28 luglio: boom di casi, 95 in provincia (29 nel capoluogo)

Mercoledì 28 Luglio 2021, 15:25

Novantacinque nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 28 luglio, della Asl dimostra che l'emergenza covid in terra pontina è tutt'altro che superata. Dopo il cluster nel campeggio di Fondi (con 9 nuovi casi e 600 tamponi da effettuare), i numeri sono letteralmente schizzati in alto. In provincia dunque 95 nuovi casi e il record spetta a Latina con 29 nuovi contagiati. Ce ne sono poi 13 a Terracina, 8 a Fondi, 7 a Sezze, 7 a Minturno, 6 a Priverno e 5 ad Aprilia.

Qesta la mappa completa dei nuovi casi nei 33 comuni della provincia pontina:



Sono ben 17 i centri pontini interessati da nuovi casi di contagio. Numeri così alti non si registravano da settimane. Per fortuna i nuovi ricoveri al Goretti sono stati 3.