Covid Latina, bollettino oggi 28 giugno: zero casi, zero decessi e zero ricoveri

Lunedì 28 Giugno 2021, 13:32

Zero nuovi casi, zero decessi e zero ricoveri al Goretti. Il bollettino della Asl Latina di oggi, 28 giugno, fotografa una situazione che mai è stata così positiva. Eppure non bisogna abbassare la guardia: la fine dell'obbligo di portare le mascherine all'aperto, associata al rischio di una diffusione sul territorio provinciale della variante Delta, spinge ad evitare l'enfasi per questo bollettino mai così "vuoto". E' per questo che lo pubblichiamo, un modo di mettere una bandierina: oggi la situazione in provincia è questa qui, zero, zero, zero.



Quanto alle vaccinazioni ieri sono state poche, la metà delle cinquemila somministrazioni ormai abituali, ma era domenica.