Covid Latina, bollettino oggi 26 novembre: 160 nuovi casi, sei città in doppia cifra

Gli indicatori segnalano tutti la crescita del del virus in provincia di Latina: 27 casi più di ieri, più 44% di nuovi positivi su base settimanale, più 167% rispetto all'inizio di novembre, diciannove comuni con almeno un nuovo caso. Il bollettino di oggi, 26 novembre, della Asl di Latina conferma che stiamo scivolando nuovamente verso una situazione complicata. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 160 nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina, peggior dato nel mese di novembre. Come detto ci sono 27 casi più di ieri e dall'inizio della settimana i nuovi positivi sono già 593. Più del 50% di questi contagi (il 51,25% per la precisione) sono concentrati anche oggi tra Latina (48 nuovi casi) e Aprilia (38). Le città con casi di contagio in doppia cifra diventano sei: da mesi non era più accaduto. Ci sono infatti Terracina (13), Cisterna (11), Formia (10), Sezze (10).

Le uniche buone notizie è che nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi decessi e che aumenta il numero delle persone che si sottopongono alla prima dose di vaccino. Ieri sono state 222 e le somministrazioni totali sono state 2.665. Ci sono stati infatti 2.057 pontini che hanno ricevuto negli hub della Asl la dose booster, la terza somministrazione che garantisce l'ottenimento del super green pass.

Due i ricoveri al Goretti, ma tenete conto che da settimane non ci sono posti letto covid disponibili e i ricoveri sono possibili solo se qualche paziente viene dimesso, o, purtroppo, muore. Ogni giori infatti ci sono pazienti covid che arrivano al pronto soccorso e vengono dirottati in altre stutture di Roma e del Lazio. Anche per questo è stata decisa una stretta sui controlli.