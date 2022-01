Covid Latina, bollettino di oggi 25 gennaio: 1877 nuovi casi, 2 morti, 6 ricoveri

Tutti si chiedono: che settimana sarà? La provincia di Latina è arrivata al picco? Oppure la variante omicron continueràa dilagare e fare danni? Il bollettino di oggi, 25 grnnaio, della Asl di Latina ci dà informazioni contraddittorie. Spieghiamo: i nuovi casi di oggi sono tantissimi, 1877, addirittura 1.445 più di ieri, ci sono astati altri due morti (proprio come ieri), e tornano a crescere i ricoveri, sono 6 nelle ultime 24 ore (più quattro rispetto al giorno prima). Ma l'inizio della settimana è peggiore rispetto a quelle precedenti, più casi, più ricoveri e più decessi. E dunque bisogna attendere per capire se i nuovi casi complessivamente caleranno, visto che nelle due precedenti sono stati praticamente identici (8.898 e 8.857), e come andrà con decessi e ricoveri.

Nel bollettino di oggi i casi sono tantissimi. 1877 contagi sono il terzo peggior dato di questa quarta ondata (e uno, 2600, comprendeva il recupero di tamponi non conteggiati). Per la terza volta ci sono nuovi casi in tutti e 33 i comuni pontini. La città con più nuovi positivi è sempre Latina, oggi addirittura 448, seguita da Aprilia (250), Terracina (188), Fondi (137). Questa la mappa completa dei nuovi casi:



Purtroppo ancora due vittime, una a Latina e una a Sabaudia. Sei i ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore.