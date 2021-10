Covid Latina, bollettino oggi 24 ottobre: 50 nuovi contagi, la metà ad Aprilia

Domenica 24 Ottobre 2021, 17:39

Anche ieri 50 nuovi contagi in provincia di Latina. Il bollettino Asl di oggi, 24 ottobre, segnala una situazione in peggioramento. Ieri i casi erano stati 29: l'incremento di 21 nuovi positivi riporta il trend al livello di venerdì e peggiora ancora il tasso di incidenza rispetto ai 7 giorni precedenti. Una situazione che da di Latina una delle provincie sotto i riflettori a livello nazionale per il paggioramento della situazione.

La metà dei casi riscontrati ieri sono emersi ad Aprilia (21), seguita da Latina con 5 casi. Complessivamente sono 14 le città pontine che hanno avuto almeno un nuovo caso nei 33 comuni della provincia. Questa la mappa completa:



Fortunatamente nelle ultime 24 ore c'è stato un solo ricovero al Goretti. Una sola persona è guarita dal covid e le vaccinazioni nelle ultime 24 ore soni state 1231.