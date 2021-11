Covid Latina, bollettino oggi 22 novembre: 87 nuovi casi, il peggior lunedì da maggio

Inizia male l'ultima settimana di novembre. Il bollettino di oggi, 22 novembre, della Asl di Latina segnala infatti 87 nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. E' vero che il numero di nuovi casi è nettamente più basso di quello fatto registrare ieri (-37), ma ormai è notorio che i dati del lunedì e del martedì sono relativi ai tamponi effettuati il sabato e la domenica e che nel fine settimana ne vengono effettuati molti meno rispetto agli altri giorni. Basta confrontare il dato di oggi con quello dei lunedì precedenti per capire che la situazione sia peggiorata. Lunedì primo novembre i nuovi casi erano stati 27, lunedì 8 novembre erano stati 35, lunedì scorso 15 novembre erano stati 48. L'incremento rispetto a sette giorni fa è palese (+39), malgrado quella passata sia stata per numero di nuovi positivi la peggiore settimana da molti mesi (648 casi). Per trovare un lunedì con più di 80 casi bisogna tornare indietro fino al maggio scorso.

Ormai come sta accadendo da giorni la città con il dato peggiore è Latina che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 39 nuovi contagi, quasi la metà del totale provinciale. Segue Cisterna (11), Aprilia (solo 8 i casi riscontrati, ma va ricordato che proprio oggi Comune, Asl e prefettura dovranno decidere se prorogare l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'esterno), Fondi (7) e Terracina (6). Questa la mappa completa dei nuovi casi in provincia:



Fortunatamente non ci sono state nuove vittime. Tre i ricoveri nelle ultime 24 ore. Solo 732 le vaccinazioni nelle ultime 24 ore e di queste solo 135 le prime dosi.