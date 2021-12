Covid Latina: bollettino oggi 1 dicembre: nuova impennata dei contagi (132) e due morti

Come era prevedibile nuovo balzo dei contagi in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 1 dicembre, della Asl di Latina segnala 132 nuovi contagi , 53 più di ieri, relativi ai tamponi effettuati lunedì che sono sempre molti di più rispetto a quelli del week end. Purtroppo ci sono altre due vittime: sono morti un paziente di Aprilia e uno di Formia (e non di Latina e Gaeta come scritto in precedenza).

Cinque le città in doppia cifra. Latina è quella con più contagi (37), seguita da Aprilia (22), Cisterna (14), Terracina (14) e Formia (12).

Questa la mappa completa dei contagi nei 33 comuni della provincia: