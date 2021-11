Covid Latina, bollettino oggi 18 novembre: 72 nuovi casi e un morto ad Aprilia

Meno casi di ieri e non era scontato. Il bollettino di oggi, 18 novembre, della Asl di Latina informa che nelle ultime 24 ore sono emersi 72 nuovi casi di contagio al coronavirus in tutta la provincia pontina, 34 meno di ieri. Meno casi, dunque dei giovedì precedenti, che abbassano, anche se di poco, la curva in crescita da due settimane.

APPROFONDIMENTI RIETI Terze dosi over 40: in poche ore raggiunte le 1.000... ITALIA Covid, ospedali e ricoveri: quali sono i numeri e le soglie che...

La città più colpita è Latina (22 casi) seguita da Aprilia (17), Cisterna (12), unici tre centri in doppia cifra. Sono 12 i centri con almeno un caso. Questa la mappa completa dei nuovi contagi nei 33 comuni pontini:



Quanto ai vaccini restano ancora pochissimi i cittadini che accettano di sottoporsi alla prima dose. Ieri sono stati appena 132. Fortunatamente ieri non si sono registrati nuovi ricoveri al Santa Maria Goretti. C'è purtroppo una nuova vittima ad Aprilia.

Resta alta l'attenzione sulle scuole, le classi in quarantena sono 67. Qui un approfondimento: