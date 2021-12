Covid Latina, bollettino oggi 17 dicembre: 180 nuovi contagi e un morto

Scendono i casi rispetto a ieri, ma l'allerta resta alta. Il bollettino della Asl di Latina di oggi, 17 dicembre, segnala 180 nuovi casi di contagio al coronavirus (più 11 casi tra i non residenti) e una nuova vittima. Ieri i nuovi casi erano stati 375. In questa settimana i contagi da lunedì a venerdì sono già arrivati a 1000 (994 per la precisione), la scorsa settimana i positivi in sette giorni erano stati 953.



La città con più contagi è Latina (77), seguita da Aprilia (23), Cisterna (19) e Sezze (15).

Questa la mappa completa dei casi nei 33 centri della provincia di Latina:



Nel frattempo la Asl è ancora in attesa degli esiti dei sequenziamenti effettuati presso lo Spallanzani per avere la certezza che questa impennata di casi sia legata all'arrivo anche in provincia di Latina della variante Omicron. Il sospetto è alto.



Il bollettino segnala anche un decesso a Formia. A dicembre le persone uccise dal covid sono state quattordici.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore restano sotto quota cinquemila, ma salgono un poco le prime dosi: ieri soni state 285.