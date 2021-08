Martedì 17 Agosto 2021, 14:11

Sono "solo" 21 i nuovi casi di contagio al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore (ma probabilmente solo per il basso numero di tamponi effettuati a Ferragosto) in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 17 agosto, della Asl di Latina segnala dunque contagi in calo (ieri erano stati 41) ma l'allarme si sposta sui ricoveri: sono stati ben 8 nelle 24 ore, da tempo mai cos' tanti in un solo giorno.