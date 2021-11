Covid Latina, bollettino oggi 16 novembre: 30 nuovi casi. Vaccini: 140 hanno fatto la prima dose

Solo 30 nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina, ma come ieri i casi riscontrati sono relativi ai tamponi effettuati nel week end e i numeri sono abitualmente più bassi degli altri giorni della settimana ma sono comunque cresciuti nettamente rispetto all'inizio di novembre. Lunedì 1 e martedì novembre i nuovi casi erano stati 35, l'8 e il 9 novembre erano stati 57, ieri e oggi sono stati 78: nei quindici giorni l'incremento è stato dunque del 122%.

Il bollettino di oggi, 16 novembre, della Asl di Latina però contiene una importante novità. Per la prima volta la Asl pontina come aveva preannunciato la manager Silvia Cavalli, fornisce una informazione molto utile: il dato scorporato sulle vaccinazioni tra prime, seconde e terze dosi. Nelle ultime 24 ore i vaccini somministrati sono stati 1348, di questi in 140 si sono finalmente sottoposti alla prima dose, in 309 hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose, ma il grosso delle somministrazioni (899) è legato agli over 80 e a quelle categorie che sono già state ammesse alla terza dose.

Quanto ai contagi, ci sono stati 7 casi a Latina, 4 a Cisterna e Terracina, 3 ad Aprilia e Sezze. Questa la mappa conmpeta dei nuovi casi nei 33 comuni della provincia pontina:

I ricoveri al Santa Maria Goretti nelle ultime 24 ore sono stati tre, mentre i pazienti guariti dal covid sono stati 70 .