Covid Latina, bollettino oggi 15 settembre: 39 casi in quindici comuni

Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:36

Contagi di nuovo su in provincia di Latina. Il bollettino della Asl di oggi, 15 settembre, segnala infatti 39 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ben 27 più di ieri. Quello che preoccupa è che i nuovi contagi sono spalmati in quindici diversi comuni dei 33 della provincia pontina, una diffusione che non si registrava da tempo.

Las città con più casi è Terracina (5), seguita da Gaeta, Itri, Latina, tutte con 4 nuovi contagi.

Questa la mappa complessiva dei nuovi casi:



Tornano sopra quota duemila anche le vaccinazioni: nelle ultime 24 ore sono state 2.153.