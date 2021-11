Covid Latina, bollettino oggi 14 novembre: 109 casi e nessun morto

Resta alto il numero di contagi in provincia di Latina. il bollettino di oggi, 14 novembre, della Asl informa che sono 109 i nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia, 14 più di ieri. La città più colpita è Aprilia con 33 nuovi casi, la seconda città della provincia è sotto la lente della Asl e della Regione Lazio per l'alto numero di contagi che si susseguono da settimane . Il capoluogo nelle ultime 24 ore ha fatto invece registrare 22 nuovi casi. Seguono Itri con 11 casi e Cisterna con 8. Ecco l'elenco completo dei nuovi contagi nei 33 comuni della provincia di Latina: