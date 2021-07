Covid Latina, bollettino oggi 14 luglio: nuovo balzo dei contagi, è l'effetto Europei

Mercoledì 14 Luglio 2021, 16:08

Nuovo balzo dei contagi in provincia di Latina e, almeno in parte, è legato ai festeggiamenti per le prime partite dell'Italia agli Europei. Il bollettino di oggi della Asl di Latina riporta 17 nuovi casi di contagio al coronavirus, nessun decesso e un solo ricovero al Goretti nelle ultime 24 ore.

Il dato peggiore riguarda Aprilia: sei i nuovi contagiati, tutti giovani, il tracciamento effettuato dalla Asl li collega ai festeggiamenti in piazza dopo una vittoria degli azzurri agli europei. Forte il sospetto che anche i 5 casi riscontrati a Terracina possano avere un legame con gli assembramenti post partite. Gli altri dei contagi riscontrati a Latina, Cisterna, Formia, Gaeta, Minturno, San Felice Circeo.

