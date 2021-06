Covid Latina. bollettino oggi 14 giugno: zero nuovi casi in provincia

Zero. Il bollettino della Asl di Latina di oggi, 14 giugno, è positivamente calmoroso: nelle ultime 24 ore non sono stati riscontrati nuovi casi di contagio al coronavirus. Per la prima volta dall'estate scorsa la provincia non ha nuovi casi ed ha 23 pazienti guariti. Ieri i casi erano stati 9, trentuno in meno del giorno precedente. Ecco il bollettino che merita di essere visto con tutte le caselle vuote e lo zero alla fine nel totale dei nuovi casi.



Fortunatamente nessuna vittima nelle ultime 24 ore.