Covid Latina, bollettino di oggi 13 gennaio: 684 nuovi casi, 8 ricoveri e nessun morto

La metà dei casi di ieri e nessun decesso, ma i ricoveri continuano a un ritmo che nel medio periodo rischia di videntare insostenibile. Il bollettino di oggi, 13 gennaio, della Asl di Latina, segnala 684 nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia. Fortunatamente non ci sono altre vittime: in questa settimana sono già 13 e dall'inizio dell'anno addirittura 21. I ricoveri restano il punto dolente: nelle ultime 24 ore sono stati 8 (più un trasferimento in altre strutture covid del Lazio), e in questa settimana siamo già a 30 (tre in più rispetto ai sette giorni precedenti).

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Omicron, dal ricovero breve alla quarantena ridotta: ecco quando... LATINA PAY Pazienti fragili e no vax nuova ondata di ricoveri al Goretti di...

La città con più casi resta Latina, ma con un numero di nuovi positivi (138) decisamente più basso rispetto alla media, seguita da Aprilia (124), uniche due città con nuovi contagi a tre cifre. Qui la mappa completa dei casi nei 33 comuni della provincia di Latina: