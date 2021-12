Covid Latina, bollettino oggi 13 dicembre: 205 nuovi casi, positivo un tampone su due

Il numero dei nuovi casi di contagio al coronavirus riscontrato oggi a Latina mette paura. Non è una iperbole giornalistica, la situazione è davvero preoccupante. Il bollettino di oggi, 13 dicembre, della Asl di Latina segnala infatti 205 nuovi casi di contagio. Un numero eclatante, proviamo a spiegare perché: primo, ci sono 47 casi più di ieri; secondo, oggi è lunedì e da sempre il numero di casi all'inizio della settimana è molto basso perché riferito ai tamponi fatti nel week end (abitualmente molti meno di quelli eseguiti durante la settimana), invece stavolta malgrado siano stati fatti pochi tamponi (solo 500, contro i mille degli altri giorni) il numero dei positivi è altissimo, il più alto riscontrato dalla primavera scorsa (per dare la misura i lunedì di dicembre erano stati riscontrati 46 e 76 casi); terzo, è risultato positivo un tampone su due e questo non era mai accaduto, neppure nei momenti più bui della pandemia. Ecco perché c'è da essere preoccupati. Stamattina il traffico nella zona del Piccarello era paralizzato perché l'hub della Rossi Sud è stato preso d'assalto da persone (soprattutto genitori con figli) che devono sottoporsi al tampone avendo avuto contatti diretti con un positivo (visto che i casi nelle scuole stanno aumentando vertiginosamente).

La città con più contagi è sempre Latina (sono 63), seguita da Aprilia (29), Cisterna (22), Gaeta (14), Sezze (13), Maenza (12), Formia (10). Questa la mappa completa dei contagi in provincia:



Sono appena 10 i centri senza nuovi contagi. Solo Bassiano, Campodimele e Roccamassima sono covid free ormai da più di quindici giorni.

Ieri le vaccinazioni sono state 2.618, di queste solo 221 le prime dosi.