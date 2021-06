Covid Latina, bollettino oggi 11 giugno: 15 nuovi casi ma 5 morti

L'incubo del covid 19 resta malgrado i casi siano in calo in provincia di Latina e siano ai minimi da settembre scorso. Nel bollettino della Asl di Latina di oggi, 11 giugno, infatti viene data notizia di 5 morti.

Ci sono stati 2 decessi ad Aprilia, uno a Latina, uno a Monte San Biagio e uno a Santi Cosma e Damiano.

APPROFONDIMENTI ROMA Astrazeneca, nel Lazio sospeso Open Week over 18 (9-13 giugno).... NOVITÀ Prenotazione vaccino Lazio, da oggi anche dal medico di base:... LA CAMPAGNA Vaccini Lazio, via agli open junior: già pronti oltre 100...

In calo invece i nuovi contagi: 20 i nuovi casi (5 meno di ieri). E' Aprilia la città con più casi (5, due in più rispetto a ieri), seguita da Cisterna (4, due in meno rispetto a giovedì) e Latina (4, +2 rispetto a ieri).

Questa la mappa complessiva dei nuovi casi e delle vittime di oggi:



Nessun ricovero al Goretti nelle ultime 24 ore e 135 pazienti guariti.

Le vaccinazioni

E' record di somministrazioni: ieri sfiorata quota 6 mila, non era mai accaduto. Le dosi somministrate sono state 5957. Complessivamente sono ormai 90.900 le persone che hanno completato la somministrazione del vaccino.

Questa la situazione odierna delle somministrazioni: