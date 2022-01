Covid Latina, bollettino di oggi 9 gennaio: 719 nuovi positivi (ma altri 1888 recuperati dalle farmacie)

Sfiora quota 16 mila il numero dei pontini che attualmente è a casa con il covid in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 9 gennaio, della Asl di Latina si presta a una doppia lettura: da una parte segnala 719 nuovi casi di contagio al coronavirus, ma dall'altra riporta altri 1888 nuovi contagi che derivano dal recupero dei dati forniti alla Asl dalle farmacie che stanno effettuando i test rapidi ormai validi come i molecolari per il conteggio dei positivi. Questo fa schizzare il numero delle persone che oggi si trovano in sorveglianza domiciliare perché positivi al Covid 19 a 15.960, a cui si sommano altri 17.163 residenti che sono a casa in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un positivo.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Operatori delle postazioni 118 positivi, i colleghi chiedono i... IL VERTICE Covid, dieci ricoveri in un giorno: il Santa Maria Goretti in...

Dei 719 nuovi casi, ben 235 sono stati ricontrati a Latina e 177 ad Aprilia.