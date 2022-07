Covid Latina, bollettino di oggi 6 luglio: altri 1545 nuovi casi, quasi 200 a Sezze

I contagi da coronavirus non rallentano in provincia di Latina. Il bollettino di oggi della Asl di Latina segnala 1545 nuovi casi, più un'altro centinaio di contagi di turisti non residenti e purtroppo c'è un'altra vittima, una donna di Latina di 79 anni.

La città con più casi è sempre Latina, oggi sono 448. Ci sono altre quattro città con più di cento casi e tra queste irrompe Sezze che ha fatto registare 177 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, seguita da Aprilia (116), Terracina (197) e Cisterna (105).

Questa la mappa completa dei nuovi casi nei 33 comuni pontini:

Oggi ci sono solo due comuni senza nuovi casi: Roccamassima e Campodimele. Quattro le persone ricoverate al Goretti nelle ultime 24 ore. Quanto ai vaggini, sono 42 le quarte dosi somministrate.