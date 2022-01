Covid Latina, bollettino di oggi 19 gennaio: 1340 nuovi casi, 2 morti e 5 ricoveri

I contagi in provincia di Latina calano di 158 unità rispetto a ieri, ma sono sempre tantissimi. Il bollettino di oggi, 19 gennaio, della Asl di Latina riporta infatti 1340 nuovi casi di contagio al coronavirus, un numero altissimo (solo cinque volte in questa quarta ondata i contagi giornalieri erano stati più alti) a cui purtroppo ci stiamo abituando. Oggi ci sono purtroppo anche due nuovi decessi, un uomo di Sezze di 84 anni e una donna di Sabaudia che avrebbe compiuto 84 anni tra pochi giorni. Entrambi avevano altre patologie. Quanto ai ricoveri sono stati 5 nelle ultime 24 ore (a cui si sommano anche 2 pazienti trasferiti in altre strutture Covid del Lazio).

Latina resta la città con più casi (304), seguita da Aprilia (267), Terracina (98) e Formia (73). Il solo comune pontino che non ha avuto nuovi casi è Roccasecca dei Volsci.