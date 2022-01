Covid Latina, bollettino di oggi 17 gennaio: 516 nuovi casi, 0 morti, 4 ricoveri

Meno casi ma con molti meno tamponi, comincia così la terza settimana di gennaio, la 101esima dall'inizio della pandemia in terra pontina. Il bollettino di oggi, 17 gennaio, della Asl di Latina segnala 516 nuovi casi di contagio al coronavirus, per fortuna zero morti e altri 4 ricoveri al Santa Maria Goretti. Partiamo dai casi, sono oltre 800 meno di ieri, ma sono emersi da 2.257 tra tamponi molecolari e test rapidi in farmacia, quindi quasi un pontino su ogni quattro - tra quelli che si sono sottoposti al test - è risultato positivo. Un dato peggiore di quello di ieri quando il rapporto era stato un positivo ogni tampone/test effettuati.

APPROFONDIMENTI IL CASO Scuola Lazio, ventilazione meccanica e sistemi di riscaldamento:... ROMA Medici minacciati per avere l'esenzione a Roma: No vax negli...

La città con più contagi resta sempre il capoluogo: sono stati 180. Seguono Aprilia (57), Fondi (44), Sezze (34), Sabaudia (27): Questa la mappa completa dei nuovi casi (che hanno interessato 29 comuni su 33):



Purtroppo altri quattro contagiati hanno avuto necessità ieri di essere ricoverati al Goretti.