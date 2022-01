Covid Latina, bollettino di oggi 16 gennaio: 1236 nuovi casi, 4 morti e 3 ricoveri

Mille contagi al coronavirus in più rispetto alla settimana scorsa, ma ricoveri raddoppiati e morti quasi quadruplicati. Si chiude così per la provincia di Latina la terribile seconda settimana di gennaio 2022. Il bollettino di oggi, 16 genniao, della Asl di Latina segnala 1236 nuovi casi ma purtroppo altri quattro decessi e tre ricoveri al Santa Maria Goretti. In sette giorni i contagi sono stati 8898 (1001 in più rispetto al bilancio di sette giorni fa, il 12,6%), forse il segnale che stiamo arrivando al picco di questa quarta ondata (domenica scorsa l'incremento rispetto alla settimana precedente era stato del 56,40%). Ma il bilancio dal punto di vista dei decessi è stato drammatico: con i 4 morti delle ultime 24 ore salgono a 18 le vittime di questa settimana contro le cinque dei sette giorni precedenti. Anche i ricoveri sono aumentati drasticamente passando da 27 a 46 di questi ultimi sette giorni (un drammatico + 70%).

APPROFONDIMENTI I DATI Bollettino Lazio di oggi domenica 16 gennaio: 12.994 contagi... COVID-19 Scuola, il ministro Bianchi: «Con le riaperture non ci... LATINA PAY Covid, a gennaio il doppio dei casi del mese scorso in provincia...

La città con più nuovi casi resta Latina: 344 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Segue Aprilia con 190 nuovi positivi. Sono 32 i comuni pontini con almeno un caso di contagio, unico indenne oggi è Campodimele. Questa la mappa completa dei nuovi contagi:



Quattro, come detto, i decessi delle ultime 24 ore, due di loro non erano vaccinati e altri due avevano ricevuto due dosi di vaccino. Le vittime sono una donna di Terracina da pochi giorni aveva compiuto 82 anni, una donna di Minturno che a inizio anno aveva compiuto 92 anni, e due uomini del capoluogo, uno di 86 anni e uno di 61 anni.