Covid, 233 nuovi casi in provincia di Latina: è il dato peggiore dal 13 marzo

Peggiora per il sesto giorno consecutivo la situazione in provincia di Latina dei nuovi contagiati dal coronavirus: l'odierno bollettino della Asl ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati 233 i pontini con tampone positivo (ieri erano stati 218 e il giorno prima 204). Quello di oggi è il dato peggiore dal 13 marzo (quando i nuovi casi erano stati 253.

Il dato peggiore delle ultime 24 ore è quello del capoluogo (60 nuovi casi) seguito da Cisterna (26) e Aprilia (24). Questa la mappa dei casi nei comuni pontini



Per fortuna non ci sono nuovi decessi e sono in calo anche i ricoveri (solo 5 nella giornata di lunedì). Appena trenta le guarigioni e 1343 le vaccinazioni nelle ultime 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA