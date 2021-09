Covid, il bollettino Asl del 26 settembre: 16 nuovi contagi e nessuna vittima né ricoveri

Domenica 26 Settembre 2021, 16:07

Sono 16 i nuovi contagi da Covid registrati nel bollettino della Asl di Latina di oggi 26 settembre. Sono scesi di nuovo rispetto ai 43 di ieri, mentre il giorno prima il dato era prossimo all'ordierno con 14 casi. I nuovi contagi sono distribuiti in otto comuni della provincia e sono: 4 a Latina, 3 nei comuni di Aprilia e di Fondi, 2 in quello di Itri, uno a Cori, Formia, Ponza e Sezze.

Non ci sono state nuove vittime legate al virus e non ci sono nuovi ricoveri né sono state notificate nuove guarigioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni nelle ultime 24 ore in provincia sono state 2.047.