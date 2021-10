Covid, la provincia di Latina è tra quelle dove cresce di più

Domenica 24 Ottobre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 12:47

LA SITUAZIONE

Torna a scendere la curva dei contagi da Coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino diffuso dalla Asl nella giornata di ieri annota 29 nuovi accertati fra i residenti a fonte dei 54 della giornata di venerdì e dei 59 di giovedì. della provincia di Latina, distribuiti in 13 comuni. E nache ieri la città che segna il dato più preoccupante è Aprilia con altri 8 casi nelle ultime 24 ore, casi che sono la conseguenza per lo più di contatti scolastici e familiari. Gli altri contagi sono stati riscontrati a Latina e Cori 4 in ciascun comune -, 2 a Fondi, Maenza e Terracina, uno ciascuno a Formia, Norma. Rocca Massima, Sabaudia, Sermoneta, Sezze e Spigno Saturnia. Complessivamente sale a 685 il numero dei casi registrati dall'inizio di ottobre.

Sempre nelle ultime 24 ore ci sono state 90 guarigioni in provincia e un solo ricovero. Sul fronte delle vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state somministrate 888 dosi. La provincia di Latina peraltro è nell'elenco delle 30 delle 107 province italiane nelle quali l'incidenza dei positivi negli ultimi sette giorni è aumentata almeno del 40% . Il dato è contenuto nelle analisi effettuate dal matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Picone', del Consiglio nazionale delle ricerche. Lo studioso sottolinea che nelle 30 province in cui l'incidenza è aumentata almeno del 40% negli ultimi sette giorni, l'analisi alle differenze percentuali settimanali mostra trend di crescita. In provincia di Latina l'incidenza è di 46 casi a settimana per 100mila abitanti, dato che la colloca a circa metà classifica tra le aree 17 in tutto nelle quali l'aumento è compreso tra il 20% e il 40%. In vetta a tale gruppo c'è Trieste con 150 casi, in coda Mantova con 13.

E. Gan.

