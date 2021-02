Covid, in provincia di Latina 37 nuovi contagi, 182 guariti e cinque morti

Sono ancora in calo rispetto a ieri i nuovi casi in provincia di Latina. Il bollettino della Asl riporta infatti 37 nuovi contagi distribuiti in 12 comuni. Sono nove nella città di Aprilia, otto invece a Latina, cinque nella città di Fondi, tre a Cisterna e a Formia, due a Terracina e Minturno, uno infine a Cori, Itri, Gaeta, San Felice e Roccagorga. Una buona notizia arriva dal numero dei guariti, che sono 182 nelle ultime 24 ore. Ma sono purtroppo cinque i decessi, due a Sezze, uno rispettivamente a Fondi, Sonnino e Terracina, per un totale di 385 vittime pontine dall'inizio della pandemia.

