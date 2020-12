Covid, in provincia di Latina 117 contagi: il numero dei guariti supera in nuovi casi

In provincia di Latina 117 nuovi casi di positività al covid registrati oggi e riportati nell'ultimo bollettino della Asl. La buona notizia è che il numero dei nuovi contagiati è inferiore a quello dei pazienti guariti nelle ultime 24 ore, che sono invece 142 per un totale di 3.849. Ci sono però ancora tre decessi, tre pazienti di Itri, Gaeta (ma residente a Itri) e Pontinia. Il conto totale dei morti in provincia a causa della pandemia è di 185.

La mappa

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, ci sono 32 contagi nella città di Latina, 30 nel comune di Aprilia e poi altri positivi a Castelforte (1), Cisterna di Latina (5), Fondi (8), Formia (8), Gaeta (3), Itri (1), Lenola (3), Minturno (3), Monte S. Biagio (2), Pontinia (2), Priverno (5), Sabaudia (3), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (1), Sezze (2), Sonnino (1) e Terracina (6). Gli attuali cittadini positivi al covid sono 7378.

