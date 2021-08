Covid, il bollettino di oggi (28 agosto) della Asl di Latina: 39 positivi

Sabato 28 Agosto 2021, 12:46

Sono 39 i nuovi contagi da Covid 19 in provincia di Latina. Lo rende noto la Asl nel consueto bollettino quotidiano. I positivi sono in calo rispetto a ieri, ma dall'inizio del mese di agosto il trend è cresciuto in maniera preoccupante soprattutto perché si verificano link familiari e in gruppi da amici per i quali è difficile risalire a tutti i contatti.

Oggi il maggior numero dei casi (8) si registra a Fondi. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 66, i ricoveri due, le vaccinazioni 3156