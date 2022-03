Covid, il bollettino della Asl: 1046 nuovi contagi in provincia

Restano sopra i mille i nuovi casi di positività al Covid registrati in provincia di Latina sulla base degli oltre 4.000 tamponi processati ieri. Sono esattamente 1.046 nuovi casi, 23 in meno rispetto al dato censito dalla Asl nelle 24 ore precedenti. Zero i decessi, un nuovo ricovero e 196 guarigioni.

Il maggior numero degli ultimi contagi si è avuto nel capoluogo con 261 casi, seguono Aprilia con 80, Terracina con 93, Formia con 80, sono 77 i nuovi contagiati a Fondi, 50 a Sabaudia, 47 a Cisterna di Latina così come a Gaeta, 36 a Minturno, 30 a Priverno, 28 a Sonnino, 25 a Itri, 24 a Pontinia, 19 a Monte San Biagio, 17 a Cori e altrettanti a San Felice Circeo, 14 a Sermoneta, 13 a Lenola, 10 a Prossedi, 10 anche a Santi Cosma e Damiano e a Sezze, 9 a Sperlonga, 8 a Castelforte e altrettanti a Ponza, 7 a Roccagorga, 6 a Norma così come a Roccasecca dei Volsci, 5 a Maenza. Chiudono la lista Spigno Saturnia con 4 casi, Rocca Massima 3 casi e Bassiano 2; zero contagi a Campodimele e a Ventotene.

Ieri, in provincia di Latina, sono state somministrate 384 dosi di vaccini anti-Covid, di cui 23 prime dosi, 98 seconde dosi, 235 terze dosi e 22 quarte dosi. Zero le vaccinazioni in età pediatrica.