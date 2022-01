Domani l'inaugurazione della tensostruttura Covid all'ospedale di Formia

Sarà inaugurata domani, lunedì 31 gennaio alle 10.30, a tensostruttura per pazienti Covid, presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. Alla cerimonia sarà presente la direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli.

«La tensostruttura - si legge in una nota dell'azienda - è stata allestita in attesa della consegna del prefabbricato definitivo, acquistato con fondi Covid, mediante gara espletata dalla struttura commissariale nazionale che gestisce l’emergenza ed è stata realizzata per dotare l’ospedale di un percorso dedicato ai pazienti Covid, più ampio, confortevole ed umanizzato». Tra le dotazioni previste, anche due letti tecnici per dializzati positivi.

La struttura sarà gestita dal Pronto Soccorso «non ospiterà quindi letti di degenza ma sarà riservata ad accogliere fino ad un massimo di 12 pazienti, (4/6 nelle fasi di avvio) positivi o fortemente sospetti, che dovranno essere sottoposti a iter diagnostico, in percorsi predefiniti, così da consentire una più efficace separazione e presa in carico dei pazienti Covid».

Sempre dalla Asl informano che a Formia si è provveduto alla ristrutturazione della Rianimazione, «che da un mese gode di ambienti completamente rinnovati» e che prosegue l’attività di reclutamento «attraverso lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e l’indizione ed espletamento di numerose procedure, anche nell’ambito delle professioni sanitarie».