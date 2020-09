Sono nove le persone risultate positive al test del Covid in provincia oggi. I dati sono quelli del bollettino diramato quotidianamente dalla Asl di Latina. Rispetto alla giornata di ieri dunque nove contagiati in più che fortunatamente non manifestano sintomi tali da richiedere il ricovero in ospedale, vengono tutti trattati a domicilio. I nuovi casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (5), di Fondi (2), di Latina (1), e di Sezze(1). Si registrano inoltre due nuovi casi positivi di persone non residenti in provincia.

Proprio per il caso di Fondi è stata disposta la chiusura degli uffici del Giudice di pace per consentire la sanificazione. Una dipendente è risultata positiva e si è proceduto alla chiusura.

Sono stati oltre duemila i tamponi effettuati ai drive-in negli ultimi 8 giorni del mese di agosto. Una media di 280 al giorno, per un totale di oltre 80 nuovi contagi, che salgono a 90 con i nuovi numeri di oggi. File interminabili intorno all'ospedale Goretti per raggiungere la postazione allestita nell'area esterna del nosocomio: quasi tutti rientri dalle vacanze della settimana di Ferragosto, in gran parte dalla Sardegna ma anche dalla Spagna, dalla Grecia e poi rientri dalla Romania o dall'India. Non sono solo giovani ma persone di tutte le età, perché il virus non risparmia nessuno. E a fronte del gran numero di asintomatici o lievemente sintomatici, è cresciuto anche in provincia il numero di pazienti ricoverati, qualcuno addirittura trasferito dal Goretti allo Spallanzani di Roma in condizioni più critiche.

