Giornata movimentata ieri nel Comune di Formia, chiuso per sanificazione. Una dipendente comunale è infatti risultata positiva al Covid-19. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Paola Villa nel corso di una tesissima conferenza stampa che, per motivi precauzionali, non si è svolta nei luoghi abitualmente utilizzati dall'amministrazione comunale per incontrare i cronisti come la Sala Sicurezza e l'aula consiliare, ma presso la sala Falcone Borsellino, che di solito ospita iniziative musicali e culturali nell'attigua piazza Santa Teresa.Il palazzo municipale dalle prime ore di ieri è stato chiuso al pubblico e lo sarà sino a domani compreso per effettuare urgenti e indifferibili interventi disinfezione di sanificazione che saranno ripetuti sabato prossimo. La persona che ha contratto il Coronavirus è una dipendente che ha curato sino a venerdì rapporti diretti con il pubblico, pur lavorando dietro una parete di plexiglass. Per questo motivo l'allerta, di concerto con il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Latina, è massima e le autorità preposte stanno cercando di ricostruire i contatti, tantissimi, avuti dalla donna. La dipendente ha avuto i primi sintomi del Covid proprio nella giornata di venerdì.LA RICOSTRUZIONESi teme che a contagiarla sia stata la figlia che, giunta con il marito da Milano per trascorrere a Formia un breve periodo di vacanza, era risultata positiva ai tamponi insieme al coniuge, come è stato notificato dal bollettino Asl di venerdì scorso. È stata sottoposta a questo iter epidemiologico la madre e tutta la sua famiglia. Soltanto la donna è risultata positiva al test del tampone. Quando le hanno comunicato ieri mattina all'alba l'esito degli esami, il sindaco Villa è stata costretta a chiudere in via precauzionale il palazzo municipale di via Vitruvio, ad autorizzare lunedì l'apertura per garantire i servizi essenziali delle sedi decentrate dell'ex Caserma in Via Lavanga e di piazzetta delle Erbe dove è stato trasferito il Coc, il Centro operativo comunale, attivo dall'inizio della pandemia.Intanto sono stati già eseguiti i primi tamponi sui dipendenti comunali che hanno avuto i contatti più stretti con la donna, mentre per gli altri impiegati saranno eseguiti domani mattina i test sierologici.L'INTERVENTO«Voglio tranquillizzare i cittadini riguardo le condizioni della dipendente e della sua famiglia, sono in isolamento domiciliare e stanno tutti bene ha rimarcato il sindaco Villa nel corso della conferenza stampa Invito tutti a prestare attenzione ai contatti e a mantenere le distanze anche in casa, perché come in questo caso e in altri si tratta comunque di situazioni avvenute nell'ambito domestico, a differenza di ciò che sta avvenendo a Pontinia e a Sabaudia nella comunità Sikh. L'Asl sta monitorando costantemente la situazione e sta ampliando il raggio dei contatti al fine di effettuare i tamponi su un vasto numero di persone».Il Comune di Formia (primo ente locale a chiudere per una vicenda del genere in provincia), salvo imprevisti, riaprirà martedì mattina, mentre sabato prossimo resterà di nuovo chiuso per permettere un ulteriore intervento di sanificazione.