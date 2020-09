Covid, cinque casi a Sabaudia dei 15 nuovi positivi riscontrati in provincia di Latina

Come già anticipato questa mattina dal manager della Asl Giorgio casati (qui puoi leggere l'articolo Covid, altri 15 casi a Latina. Casati: «Se sarà necessario faremo zone rosse, sei città attenzionate») il bollettino quotidiano della Azienda sanitaria di Latina arrivato oggi al duecentesimo giorno di pubblicazione dall'inio dell'emergenza virus conferma che sono stati riscontrati in provincia 15 nuovi casi di contagio al coronavirus.

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 15 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), di Latina (4), di Pontinia (1), di Roccagorga (2), di Sabaudia (5) e di Sezze (1). Non si registrano nuovi decessi». Alla luce dei nuovi dati i casi positivi dall'inizio dell'emergenza salgono a 1109 tra i residenti della provincia, di questi sono guariti in 601, mentre cresce ancora l'indice di prevalenza, ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti, che arriva a 19,28. Il numero dei pazienti attualmente positivi tra i residenti sale a 470, di questi 65 sono ricoverati tra il Goretti e altre strutture Covid di Roma, menttre 405 vengono curati a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA