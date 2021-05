Covid, bollettino oggi 5 maggio: a Latina solo 89 casi ma altri 5 morti

La tendenza è confermata: per il terzo giorno consecutivo contagi sotto quota 100 in provincia di Latina ma altri 5 morti. Il bollettino Asl di oggi, 5 maggio, riporta 89 contagi notificati nelle ultime 24 ore (30 più di ieri), ma per il secondo giorno consecutivo i decessi sono di nuovo 5. Tre le vittime di Fondi, una di Itri, una di Monte San Biagio.

E' Fondi la città pontina con il maggior numero di contagi odierni (22), seguita da Terracina 16 e Latina 14. Appena 5 casi ad Aprilia, 6 a Castelforte e Sermoneta. Oggi sono 14 i comuni pontini senza nuovi contagi.

Questa la mappa completa dei nuovi casi:

