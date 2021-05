Covid, bollettino oggi 18 maggio: a Latina solo 15 nuovi casi, non accadeva da otto mesi

Solo 15 nuovi casi di contagio al coronavirus in tutta la provincia di Latina. Il bollettino Asl di oggi, 18 maggio, lascia senza fiato. Erano otto mesi che non venivano riscontrati così pochi casi nei 33 comuni della provincia pontina. E' pur vero che i dati sono relativi ai tamponi domenicali, ma il risultato è comunque rilevante. Appena un nuovo caso nel capoluogo, cinque casi a Fondi e tre a Cisterna. Appena 8 i comuni con almeno un nuovo contagio: questo vuol dire che 25 centri pontini non ne hanno avuti, tra questi spiccano Aprilia, Sabaudia, Sezze, Priverno e Cori. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime. Il decesso dell'arbitro di calcio Fabio Fiaschetti, che era ricoverato a Roma, non è stato ancora riportato nel bollettino della Asl Pontina.

Questa la mappa completa dei nuovi casi:



Sono quattro i ricoveri nelle ultime 24 ore e 276 le persone dichiarate guarite.

Tornando ai pochissimi casi di oggi pesa ovviamente l'effetto vaccini. Ecco il bollettino del 30 settembre scorso:



Otto mesi fa i nuovi casi a Latina erano stati due. E' evidente che la campagna di vaccinazione sta portando gli effetti sperati. Nelle ultime 24 oreerano state 2871 le dosi somministrate.

Questa la situazione di oggi:



